"Давайте створимо мир": Трамп у Twitter розповів про зустрічі із Клімкіним і Лавровим

Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter про свої недавні зустрічі з міністрами закордонних справ Росії і України, використовуючи хештег «LetsMakePeace».

Відповідний пост з’явився вночі 12 травня.

«Вчора, в один день - я провів зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним #LetsMakePeace.!», – написав він.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, за результатами зустрічі Дональда Трампа із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки бажає співпрацювати з українською владою в питанні урегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

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Раніше Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом.

За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.