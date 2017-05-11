У МЗС розповіли про зустріч Клімкіна й Трампа

Речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца заявила, що США чітко усвідомлюють загрозу, яку становить агресія Росії проти України.

Про це Беца заявила в коментарі УНІАН за результатами зустрічі глави МЗС України Павла Клімкіна з вищим керівництвом США.

«Це був дуже важливий візит, найбільш важливими зустрічами були зустрічі з вищим керівництвом США, і для нас є великим успіхом української дипломатії, що президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, також його прийняв віце-президент США, і сторони обговорили подальшу підтримку України з боку США в ситуації на Донбасі», - сказала вона.

«В американської сторони є повне розуміння того, що є російська агресія і наскільки вона загрозлива», - додала Беца.

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За її словами, також на зустрічах йшлося про незмінну позицію Адміністрації президента США у питанні підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та її протидії російській агресії.

«Було наголошено на тому, що позиція США незмінна, що вони підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів», - заявила Беца.

Коментуючи також зустріч Трампа з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, Беца повідомила: «Було чітко зазначено, що Мінські домовленості мають бути обов’язково виконані російською стороною, і Росія несе відповідальність за їх виконання, і санкції не будуть зняті, доки Росія не виконує Мінські домовленості».

Як повідомляв УНІАН, Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

За даними Посольства України в США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України і протидії російській агресії.