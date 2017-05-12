У неділю відбудеться прес-конференція Порошенка

У неділю, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, початок заходу - о 15.00.

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"14 травня з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію", - сказано в повідомленні.

Місце проведення: Адміністрація президента України (вул. Банкова, 11).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 14 травня.

Нагадаємо, минулого разу президент спілкувався з пресою у форматі прес-конференції 3 червня 2016 року.