Порошенко заявив про численні спроби РФ заблокувати в Євросоюзі надання Україні безвізу

Президент України Петро Порошенко заявив, що російське лобі у Євросоюзі безуспішно намагалось заблокувати рішення про надання Україні безвізового режиму.

Про це йдеться у зверненні президента у зв’язку із рішенням Ради ЄС про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українців.

«Багато хто протидіяв, як ззовні, так і зсередини. Але довгий і складний шлях ми пройшли разом. Ми це зробили. Політики, які приймали відповідальні рішення, як у випадку з електронним декларуванням. Громадянське суспільство, яке підтримувало рух до Європи. Наші друзі в Євросоюзі, які протидіяли численним спробам російського лобі заблокувати наш безвіз. І головне - українські солдати, які на сході захищають і Україну, і весь континент. І вам, дорогі бойові побратими, низький за це уклін», - заявив президент.

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Порошенко висловив вдячність всім, завдяки кому він зміг виконати одну зі своїх основних передвиборчих обіцянок.

«Вітаю вас, дорогі співвітчизники, з цим історичним рішенням Ради Євросоюзу. Це неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому. Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Рішення 17 травня мають підписати президенти Європарламенту та Ради ЄС.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.