Екс-співробітник СБУ, якого помітили біля будинку Шеремета перед вбивством, з’явився на допит в поліцію

Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко, який був помічений біля будинку журналіста Павла Шеремета напередодні його вбивства, з’явився до слідчого на допит.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції.

“Так, він (Устименко) сьогодні з’явився до слідчого для надання пояснень відповідно до норм чинного КПК. Наразі з ним тривають слідчі дії”, - зазначили в поліції.

Читайте такожСБУ: помічений в ніч перед вбивством біля будинку Шеремета співробітник був звільнений в 2014 році

Як повідомляв УНІАН, 10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Речниця СБУ Олена Гітлянська наголосила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України 29 квітня 2014 року.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Устименко не виконував жодних завдань поблизу будинку Шеремета в ніч перед його вбивством.

«Його (Устименка - УНІАН) долю ми не вивчали, не було ніяких підстав, доки не з’явилося це відео, цей фільм. Я кажу щиро. За тими даними, стаття за якою він був звільнений, – це за станом здоров’я, як мені доповів наш кадровик», - зазначив він.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.