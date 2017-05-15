Грицак: Екс-співробітник СБУ не виконував жодних завдань поблизу будинку Шеремета

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що колишній співробітник спецслужби Ігор Устименко не виконував жодних завдань поблизу будинку журналіста Павла Шеремета в ніч перед його вбивством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Його (Устименка - УНІАН) долю ми не вивчали, не було ніяких підстав, доки не з’явилося це відео, цей фільм. Я кажу щиро. За тими даними, стаття за якою він був звільнений, – це за станом здоров’я, як мені доповів наш кадровик», - зазначив він.

«Відповідаю головою своєю – він до СБУ не мав жодного відношення з 2014 року», - додав Грицак.

Відповідаючи на запитання, чи міг Устименко виконувати завдання під прикриттям біля будинку Шеремета, голова СБУ сказав: «Ні, він не працював в інтересах Служби безпеки».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що у справі про вбивство журналіста Шеремета на 15 травня на допит викликано екс-співробітника СБУ Устименка.

10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Речниця СБУ Олена Гітлянська наголосила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України 29 квітня 2014 року.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.