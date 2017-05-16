У санкційний список України потрапило 1228 фізичних осіб

Президент України Петро Порошенко підписав указ № 133/2017 про введення проти ряду фізичних і юридичних осіб персональних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів, передбачених законом, як повідомляє РБК.

Одночасно з цим президент скасував дію п'яти виданих раніше указів про санкції і обмежувальні заходи.

У додатку до указу, який набрав чинності з 15 травня 2017 року, перераховані 1228 фізичних осіб. Серед них виявилися громадяни Росії, в тому числі ті, які проживають у Криму, громадяни України, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземних держав або "діють в їх інтересах", громадяни інших іноземних держав. Указ президента скасував дію п'яти попередніх указів про санкції, у зв'язку з чим був сформований новий список, в який увійшли як нові, так і ті, проти кого вже вводилися обмежувальні заходи.

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Набір санкцій визначено індивідуально для кожної внесеної в список фізичної особи. Серед них — заборона на в'їзд на Україну і видача віз для іноземців, блокування активів (тимчасове обмеження на користування і розпорядження майном), заборона на участь у приватизації та оренди державного майна, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів, договорів і угод, позбавлення державних нагород України, заборона на встановлення ділових контактів, заборона діяльності на території України та інші санкції «, які відповідають принципам їх застосування, встановленим законом».

Санкції проти перелічених фізичних осіб введені на різні терміни: рік, три роки, а також безстроково.