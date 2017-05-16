Нардеп пояснив необхідність блокування російських соцмереж в Україні

Блокування доступу до російських соціальних мереж необхідне для безпеки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат України Володимир Ар'єв (фракція БПП), коментуючи указ президента, яким введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

"Очевидно, заклики добровільно відмовитися від користування російськими соцмережами, особливо, які стосувалися державних службовців Збройних сил України, не досягли бажаної мети", - сказав депутат.

За його словами, будь-яка особиста інформація щодо геолокації, контактів зберігається на серверах Російської Федерації, до якого має доступ Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління.

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Ар'єв додав, якщо український військовослужбовець робить зі своєї військової частини фото й викладає його в соцмережі, то російські спецслужби, які мають доступ до цих соцмереж, зможуть не тільки прослідкувати дислокацію військової частини, але і її переміщення.

"Тому йдеться про питання безпеки", - наголосив Ар'єв і додав, що про жодну цензуру не йдеться.

За словами депутата, будь-яка країна здійснює заходи щодо власної безпеки від тих країн, з боку яких є загроза. Він нагадав, що "жодних обмежень в соцмережі до серверів, до яких не мають доступу російські спецслужби, зокрема Facebook, Twitter, Instagram, обмеження не вводяться".

Ар'єв наголосив, що Україна зараз, "можливо із запізненням, але ввела необхідні заходи щодо своєї власної безпеки".