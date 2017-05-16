Блокування російських соцмереж викличе тотальну критику – політолог

Блокування в Україні доступу до російських соціальних мереж викличе тотальну критику і не допоможу президенту досягти поставлених цілей. Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На його переконання, з інтернет-цензурою потрібно бути обережним. «Безумовно, реакція буде різною. Хтось буде підтримувати, але буде багато критики. Я, чесно кажучи, теж думаю, що тут є перегин. З інтернет-цензурою потрібно бути обережним. Не потрібно копіювати росіян. Це викличе багато критики і у наших міжнародних партнерів, і в середині країни. Будуть аналогії з політикою, яку проводить Росія у цьому сенсі», - сказав експерт.

«Безумовно, те, що російські спецслужби працюють і використовують «ВКонтакте», «Одноклассники» та інші мережі, – це так. Там є реєстрація російська, дійсно, є можливість використання. Тому заходи, у цьому сенсі, потрібні», - зауважив Фесенко і наголосив: «Інша річ, я не прихильник повної заборони. По-перше, це не дасть повного ефекту. Не потрібно зараз уподібнюватись Китаю чи Ірану. Так ми легко дійдемо взагалі до інтернет-обмежень повних. Це ненормально. Якщо ми хочемо бути демократичною державою, не варто займатись такою масштабною цензурою, навіть, якщо це обумовлено потребами протидії інформаційній війні».

Він також зазначив, що не вважає, що наразі є величезні загрози від соцмереж «ВКонтакте» чи «Одноклассники». «Наприклад, я «ВКонтакте» слухаю музику. Є якісь контакти з однокласниками чи однокурсниками, і я заходжу раз в кілька місяців, щоб просто подивитись на однокласників. Збирати інформацію, так збирати інформацію можна і через Фейсбук. Тому я критично до цього ставлюсь, і на мій погляд, це небезпечний шлях, який викличе протест в середині країни і навіть серед наших міжнародних партнерів», - переконаний експерт.

Щодо блокування роботи «Яндекс. Україна», Фесенко зауважив: «Яндекс» – тут ситуація специфічна. На «Яндекс.Україна» багато корисних серверів, починаючи з пробок і закінчуючи іншою інформацією корисною. Тому навіщо це забороняти? Забороняти або блокувати потрібно сайти, які займаються інформаційною війною і від яких є пряма загроза. А от просто тому, що це пов’язано з Росією, це теж неправильно. Це просто посилить конфліктну напругу в середині країни».

З політтехнологічної точки зору, Фесенко вважає, що введення президентом в дію рішення Ради національної безпеки і оборони може свідчити про те, що «президент хоче очолити войовничих патріотів».

Фесенко також висловив думку, що російській інформаційній агресії потрібно протидіяти точково.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Українібуде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.