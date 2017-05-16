Блокування Яндексу в Україні: які сервіси підпали під заборону (список)
Заборона стосується сервісів Яндексу як російської, так і української версій.
Президент Петро Порошенко підписав указ, який зокрема забороняє доступ до таких російських соцмереж як ВКонтакте и Одноклассники, а також ресурсу Яндекс. Що стосується останнього, то він включає у себе безліч сервісів, які будуть заблоковані в Україні. Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента.
Зокрема, в указі зазначається, що:
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торгових операцій;
3) перешкоджання торгових операцій;
4) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовані санкції відповідно до цього Закону;
7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
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8) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
Окремо прописано, що провайдерам заборонять поставляти користувачам послуги щодо доступу до сервісів Яндексу - як російським, так і українським їх аналогам.
Заборона стосується:
⦁ "Яндекс.Авіабілети"
⦁ "Авто.ру"
⦁ "Яндекс.Аудіторіі"
⦁ "Яндекс.Афіша"
⦁ "Яндекс.Блоги"
⦁ "Яндекс.Вебмайстер"
⦁ "Яндекс.Відео"
⦁ "Яндекс.Диск"
⦁ "Яндекс.Доставка"
⦁ Сайт "Кінопошук"
⦁ "Яндекс.Каса"
⦁ "Яндекс.Нерухомість"
⦁ "Яндекс.Подорожі"
⦁ "Яндекс.Люди"
⦁ "Яндекс.Гроші"
⦁ "Яндекс.Радіо"
⦁ "Яндекс.Директ"
⦁ "Яндекс.Довідник"
⦁ "Яндекс.ЗНО"
⦁ "Яндекс.Інтернетометр"
⦁ "Яндекс.Календар"
⦁ "Яндекс.Зображення"
⦁ "Яндекс.Карти"
⦁ "Яндекс.Каталог"
⦁ "Яндекс.Маркет"
⦁ "Яндекс.Метрика"
⦁ "Яндекс.Метро"
⦁ "Яндекс.Музика"
⦁ "Народна карта Яндексу"
⦁ "Яндекс.Новини"
⦁ "яндекс.перекладач"
⦁ yandex.ua і yandex.ru
⦁ "Яндекс.Пошук по сайту"
⦁ "Яндекс.Пошта"
⦁ "Яндекс.Пошта для домену"
⦁ "Яндекс.Предмети"
⦁ "Яндекс.Карти"
⦁ "Яндекс.Работа"
⦁ "Яндекс.Розклад"
⦁ "Яндекс.Реклама"
⦁ "Яндекс.Рекламна мережа"
⦁ "Яндекс.Довідник"
⦁ "Яндекс.Статистика"
⦁ "Яндекс.Таксі"
⦁ "Яндекс.Телепрограма"
⦁ "Яндекс.Телефонія"
⦁ "Яндекс.Технологіі"
⦁ "Яндекс.Фотки"
⦁ "Яндекс.браузер"
⦁ "Яндекс.XML"
⦁ https://dns.yandex.ua
⦁ "Яндекс.Data Factory"
⦁ "Yandex.SpeechKit"
У той же час, приміром сервіс "Яндекс. Спеллер" не потрапив до списку заборонених.
Як повідомляв УНІАН раніше, механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.