Блокування Яндексу в Україні: які сервіси підпали під заборону (список)

Президент Петро Порошенко підписав указ, який зокрема забороняє доступ до таких російських соцмереж як ВКонтакте и Одноклассники, а також ресурсу Яндекс. Що стосується останнього, то він включає у себе безліч сервісів, які будуть заблоковані в Україні. Текст відповідного указу опубліковано на сайті президента.

Зокрема, в указі зазначається, що:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торгових операцій;

3) перешкоджання торгових операцій;

4) зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовані санкції відповідно до цього Закону;

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

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8) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

Окремо прописано, що провайдерам заборонять поставляти користувачам послуги щодо доступу до сервісів Яндексу - як російським, так і українським їх аналогам.

Заборона стосується:

⦁ "Яндекс.Авіабілети"

⦁ "Авто.ру"

⦁ "Яндекс.Аудіторіі"

⦁ "Яндекс.Афіша"

⦁ "Яндекс.Блоги"

⦁ "Яндекс.Вебмайстер"

⦁ "Яндекс.Відео"

⦁ "Яндекс.Диск"

⦁ "Яндекс.Доставка"

⦁ Сайт "Кінопошук"

⦁ "Яндекс.Каса"

⦁ "Яндекс.Нерухомість"

⦁ "Яндекс.Подорожі"

⦁ "Яндекс.Люди"

⦁ "Яндекс.Гроші"

⦁ "Яндекс.Радіо"

⦁ "Яндекс.Директ"

⦁ "Яндекс.Довідник"

⦁ "Яндекс.ЗНО"

⦁ "Яндекс.Інтернетометр"

⦁ "Яндекс.Календар"

⦁ "Яндекс.Зображення"

⦁ "Яндекс.Карти"

⦁ "Яндекс.Каталог"

⦁ "Яндекс.Маркет"

⦁ "Яндекс.Метрика"

⦁ "Яндекс.Метро"

⦁ "Яндекс.Музика"

⦁ "Народна карта Яндексу"

⦁ "Яндекс.Новини"

⦁ "яндекс.перекладач"

⦁ yandex.ua і yandex.ru

⦁ "Яндекс.Пошук по сайту"

⦁ "Яндекс.Пошта"

⦁ "Яндекс.Пошта для домену"

⦁ "Яндекс.Предмети"

⦁ "Яндекс.Карти"

⦁ "Яндекс.Работа"

⦁ "Яндекс.Розклад"

⦁ "Яндекс.Реклама"

⦁ "Яндекс.Рекламна мережа"

⦁ "Яндекс.Довідник"

⦁ "Яндекс.Статистика"

⦁ "Яндекс.Таксі"

⦁ "Яндекс.Телепрограма"

⦁ "Яндекс.Телефонія"

⦁ "Яндекс.Технологіі"

⦁ "Яндекс.Фотки"

⦁ "Яндекс.браузер"

⦁ "Яндекс.XML"

⦁ https://dns.yandex.ua

⦁ "Яндекс.Data Factory"

⦁ "Yandex.SpeechKit"

У той же час, приміром сервіс "Яндекс. Спеллер" не потрапив до списку заборонених.

Як повідомляв УНІАН раніше, механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.