Механізм блокування ВКонтакте, Одноклассников і Яндексу доручили відпрацювати Кабміну, СБУ та Нацбанку - РНБО

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті, а саме Yandex, соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів України та Службі безпеки за участі Національного банку України. Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

У відомстві нагадали, що президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Зокрема, зазначається, що на підставі пропозицій Служби безпеки України, Національного банку та Кабінету міністрів РНБО прийняла рішення «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

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Сказано, що рішенням передбачено продовження чинності санкцій щодо фізичних та юридичних, запроваджених рішенням РНБО від 16 вересня 2016 року і введених у дію указом президента від 17 жовтня 2016 року № 467.

Окрім того, передбачається застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Держдуми РФ сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; до юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, у зв’язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством; до фізичних осіб - громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій стосовно громадян України; до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

"Кабінету міністрів України, Служби безпеці України за участі Національного банку України доручено відпрацювати механізм щодо забезпечення виконання цього рішення", - наголосили в РНБО.

Крім того, сказано, що указом передбачено створення єдиного санкційного списку фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.