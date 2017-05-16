ВКонтакте відреагували на заборону в Україні та пообіцяли захищати інтереси юзерів
ВКонтакте наголосили, що захищатимуть інтереси своїх користувачів.
ВКонтакте прокоментували указ президента України Петра Порошенка, який зокрема, забороняє доступ до соцмережі на території країни, пише TJ із посиланням на прес-службу ВКонтакте.
У самій компанії наголосили, що будуть захищати інтереси своїх користувачів.
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«ВКонтакте» - найпопулярніша соціальна мережа в Україні, кожен місяць ресурс відвідують 16 мільйонів жителів країни. Українці вже десять років спілкуються зі своїми друзями і родичами, об'єднуються в спільноти з особистих і професійних інтересів, діляться фотографіями та думками. Ми, команда «ВКонтакте», завжди обходили політику стороною. Вважаємо, що інтернет по суті своїй не має кордонів. Ми захищали і будемо захищати інтереси всіх наших користувачів», - заявили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.
Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті, а саме Yandex, соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів України та Службі безпеки за участі Національного банку України.