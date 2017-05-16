ВКонтакте відреагували на заборону в Україні та пообіцяли захищати інтереси юзерів

ВКонтакте прокоментували указ президента України Петра Порошенка, який зокрема, забороняє доступ до соцмережі на території країни, пише TJ із посиланням на прес-службу ВКонтакте.

У самій компанії наголосили, що будуть захищати інтереси своїх користувачів.

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«ВКонтакте» - найпопулярніша соціальна мережа в Україні, кожен місяць ресурс відвідують 16 мільйонів жителів країни. Українці вже десять років спілкуються зі своїми друзями і родичами, об'єднуються в спільноти з особистих і професійних інтересів, діляться фотографіями та думками. Ми, команда «ВКонтакте», завжди обходили політику стороною. Вважаємо, що інтернет по суті своїй не має кордонів. Ми захищали і будемо захищати інтереси всіх наших користувачів», - заявили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті, а саме Yandex, соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів України та Службі безпеки за участі Національного банку України.