Порошенко прокоментував заборону російських сайтів в Україні у ворожому ВКонтакте

Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення щодо введення санкцій щодо деяких російських сайтів. Він наголосив, що гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики.

"Тому з метою впливу на опонентів та контрпропаганди моя команда використовувала сторінки у деяких російських соцмережах", - йдеться у повідомленні глави держави на його сторінці ВКонтакте.

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За словами президента, масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти більш рішуче.

"Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.

Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.