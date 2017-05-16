Порошенко прокоментував заборону російських сайтів в Україні у ворожому ВКонтакте
Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс та інших російських сервісів, наголосив Порошенко.
Президент України Петро Порошенко прокоментував рішення щодо введення санкцій щодо деяких російських сайтів. Він наголосив, що гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики.
"Тому з метою впливу на опонентів та контрпропаганди моя команда використовувала сторінки у деяких російських соцмережах", - йдеться у повідомленні глави держави на його сторінці ВКонтакте.
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За словами президента, масовані кібератаки РФ по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що настав час діяти більш рішуче.
"Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки", - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.
Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.