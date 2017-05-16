В АП розповіли, що Порошенко планує обговорити з Меркель у Берліні

Президент України Петро Порошенко планує обговорити з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні 20 травня погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі та стимули для РФ виконувати Мінські угоди.

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у Twitter.

«У Берліні планую обговорити погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і знайти стимули для РФ виконувати Мінські домовленості», - цитує президента його прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня Порошенко заявив, що 20 травнявирушить в Берлін для переговорів з Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Порошенко та Меркель обговорять три основних питання: тиск на РФ для виконання Мінських домовленостей, європейський шлях України і допомогу Німеччини.