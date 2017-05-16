Порошенко збирається з візитом до Німеччини на переговори з Меркель

Президент Петро Порошенко 20 травня відправиться з візитом до Берліна.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

"20 травня я вирушаю з візитом у Берлін. Де будуть дуже тривалі і змістовні переговори з Ангелою Меркель. Сьогодні у неї була зустріч з новообраним президентом Франції Емануелем Макроном", - розповів Порошенко.

Президент зазначив, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн.

Він також додав, що під час переговорів з лідерами держав буде піднімати питання про продовження санкцій не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди і припинити агресію.