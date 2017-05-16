Указ про санкції проти російських сайтів вже набув чинності - Турчинов

Указ президента України, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex та Mail.ru, вже набув чинності, а уряд та СБУ мають відпрацювати механізм його реалізації. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов журналістам у Києві.

"Указ вже набув чинності, тепер головне питання - щоб він почав працювати. Для того, щоб указ почав працювати, доручено Кабміну, СБУ терміново відпрацювати механізм реалізації положень цього указу. Це дуже важливо", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів". У санаційному списку юридичних осіб - низка компаній, сайтів і соціальних мереж.