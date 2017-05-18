Суд відмовив захисту Януковича у залученні правової допомоги РФ

Оболонський районний суд Києва під час підготовчого засідання в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича відмовив захисникам у задоволенні клопотання про залучення правової допомоги РФ до розгляду справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів Оболонського райсуду Владислав Дев’ятко.

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"За такого обвинувачення, суд вважає, що звернення за міжнародною правовою допомогою в рамках цієї справи до Російської Федерації буде суперечити меті та завданням тих конвенцій, які були раніше підписані між Україною та Російською Федерацією", - заявив головуючий суддя.

Також суддя зауважив, що у Януковича є не лише права, але й обов'язки з'явитися на засідання суду. І враховуючи, що він не може з'явитися на суд особисто, йому запропонували бути присутнім за допомогою відеоконференція.

"Суду не потрібно і суд не буде звертатися до Міністерства юстиції Російської Федерації, а також Ростовського обласного суду Російської Федерації. Якщо конференція відбудеться, то вона відбудеться на підставі рішення Оболонського суду, а не на підставі умов, які виставляє обвинувачений, Мін юстиції Російської Федерації чи ростовський суд", - заявив головуючий суддя.

У зв'язку з цим захист просив оголосити перерву в засіданні, щоб здійснити виїзд на зустріч з Януковичем і обговорити подальшу участь у засіданні.

Однак, суд також відмовив у задоволенні клопотання захисників Януковича для оголошення перерви з метою зустрічі з їхнім підзахисним для узгодження позицій.

Як ідеться в рішенні Оболонського райсуду Києва, “на даний час судом вжито всіх заходів, щоб обвинувачений міг взяти участь в судовому засіданні... У сторони захисту є програма можливостей для організації участі обвинуваченого Януковича в судовому засіданні. Суд наголосив, що стороні захисту було достатньо двох тижнів, щоб узгодити свою позицію з обвинуваченим”.

У свою чергу, на судовому засіданні сторона обвинувачення звернула увагу на той факт, що українське законодавство не передбачає надання особі, яка оголошена в розшук можливості, брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, а передбачає лише особисту присутність. Крім того, прокурори назвали позицію сторони захисту та обвинуваченого маніпуляцією для затягування процесу.

Наразі Оболонський райсуд розглядає інші клопотання захисту Януковича.

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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року генпрокурор України Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

4 травня відбулося підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.