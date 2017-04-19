Київський суд викликає Януковича на засідання у справі про держзраду 4 травня

Оболонський районний суд міста Києва викликає екс-президента України Віктора Януковича на засідання у справі про державну зраду, яке відбудеться 4 травня.

Відповідна повістка у кримінальному провадженні №1-кп/756/553/17 щодо обвинувачення Януковича у держзраді розміщена на сайті "Судова влада України".

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У тексті зазначається, що суд викликає Януковича як обвинуваченого на 10.00 у справі по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Оболонський районний суд Києва 4 травня розпочне підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

"Судове засідання призначено на 10.00 4 травня. Автоматизована система розподілу справ вже визначила колегію суддів, головуючим в якій буде голова суду Владислав Дев'ятко", - сказала прес-секретар Оболонського райсуду Інна Свинаренко.

Вона зауважила, що засідання суду відбуватиметься у відкритому режимі.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.