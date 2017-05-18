Суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 29 травня

Оболонський районний суд Києва на 29 травня переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради.

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Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання адвокатів Януковича про необхідність надати їм час для ознайомлення зі 717 аркушами додатків до клопотання, наданих сьогодні суду стороною обвинувачення після його оголошення про призначення у справі Януковича спеціального судового засідання для розгляду справи по суті.

“Для забезпечення змагальності сторін суд ухвалив рішення про задоволення клопотання сторони захисту. В справі оголошується перерва до 10.00 29 травня”, - зазначається в ухвалі суду.

Крім того, суд зобов’язав захисників Януковича на наступному засіданні підготуватися та визначити свою думку щодо можливості чи неможливості призначення спеціального судового засідання, а також щодо можливості чи неможливості проведення судових засідань або за участю суду присяжних, або за участю трьох професійних суддів.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Сьогодні в Оболонському райсуді Києва під час підготовчого засідання прокурор Руслан Кравченко заявив, що прокуратура просить суд призначити розгляд по суті справи проти екс-президента у формі спеціального судового засідання.