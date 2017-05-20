Порошенко прибув до Берліна для зустрічі з Меркель (фото)

13:54, 20 травня 2017
Політика
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Переговори лідерів двох держав пройдуть у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг.

Порошенко зустрінеться з Меркель / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко прибув до Берліна для зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Про це Порошенко написав у Twitter. 

«Прибув з робочим візитом до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель», - зазначив він. 

За результатами переговорів відбудеться зустріч Порошенка та Меркель з представниками українських та німецьких ЗМІ.

Голова Української держави також відвідає Меморіальний комплекс «Концентраційний табір Заксенґаузен», який розташований у місті Оранієнбург, та вшанує пам'ять жертв нацизму.

Крім того, президент проведе зустріч з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

Як повідомляв УНІАН, переговори лідерів двох держав відбудуться в резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).

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Теги: #Порошенко і Меркель#візит Порошенка до Німеччини