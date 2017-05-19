Порошенко зустрінеться з Меркель 20 травня

Президент відвідає Німеччину.

Президент України Петро Порошенко завтра, 20 травня, відвідає Німеччину, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави. Читайте такожЗустріч Порошенка із Трампом відбудеться у найближчому майбутньому - Клімкін "20 травня президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні. Переговори лідерів двох держав відбудуться в резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).

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