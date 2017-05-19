Порошенко зустрінеться з Меркель 20 травня
20:39, 19 травня 2017Політика
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Президент відвідає Німеччину.
Петро Порошенко і Ангела Меркель / REUTERS
Президент України Петро Порошенко завтра, 20 травня, відвідає Німеччину, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.
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"20 травня президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні.
Переговори лідерів двох держав відбудуться в резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург).
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