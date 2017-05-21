Порошенко: українці зможуть прожити без підконтрольних ФСБ російських соцмереж

Президент України Петро Порошенко вважає, що українці можуть прожити без підконтрольних ФСБ російських соціальних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час заходів, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій, на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

«Протягом останніх трьох років ми разом проводимо декомунізацію, ось чому відбувся так званий «ленінопад» і ось чому очистилася карта України від імен її катів та душегубів, ось чому оновилися таблички з назвами вулиць, бо комуністичним ідолам нема і не буде місця в нашій країні», - заявив він.

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«До речі, і без підконтрольних «КДБ-ФСБ» соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

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Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в інтернеті й заборони використання програми 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку.

17 травня указ президента набув чинності.