У Human Rights Watch звинуватили Порошенка у "цинічній атаці" на право на отримання інформації

Правозахисна організація Human Rights Watch прокоментувала санкції проти російських соцмереж, які набули чинності в Україні. На їхню думку, президенту України Петру Порошенку слід негайно відмінити санкції проти інтернет-майданчиків Вконтакте, Однокласники, РБК, Яндекс, та вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні.

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"Це ще один приклад тієї легкості, з якою президент Порошенко необґрунтовано намагається контролювати громадський дискурс в Україні. Порошенко може спробувати обґрунтувати свій останній крок, але це цинічна, політично обґрунтована атака на права на отримання інформації, що зачіпає мільйони українців, і їх особисте і професійне життя", - заявила дослідник Human Rights Watch Таня Купер.

Правозахисники зазначають, що постанова вводить заборону на доступ до популярних російських соцмереж ВК і Однокласники, належить групі Mail.Ru, часткою в якій володіє тісно пов'язаний з Кремлем олігарх Алішер Усманов.

Станом на квітень у 78% відсотків всіх користувачів Інтернету в Україні або близько 20 мільйонів людей, був аккаунт Вконтакте.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекс. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. "Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru»(www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) і Однокласники (www.ok.ru)", - сказано в повідомленні.