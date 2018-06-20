Віхи тижня: у пошуках ідеального уряду, пристрасті за Черномирдіним і збитий на злеті Грач

Коаліція не змогла переформатувати уряд. Міністр закордонних справ пригрозив російському послові видворенням з країни. У Києві продовжуються пародії на Майдан на підтримку мера. Петро Симоненко навів лад у керівних органах Компартії.

«Ищут пожарные, ищут милиция...» І народні депутати з коаліції напружено шукають тих героїв, які готові увійти до складу уряду Тимошенко. Правда, представники БЮТ стверджують, що Юлія Володимирівна особисто підключилася до процедури ротації складу Кабінету Міністрів. Принаймні, на сьогодні відомі два прізвища майбутніх віце-прем`єрів (Сергій Тігіпко і Віталій Гайдук), та ще заступника міністра фінансів Анатолія Мярковського пророкуватимуть непогане підвищення по службі. Претендентів на решту міністерських портфелів або засвічують пачками (певно, для більшої таємничості), або не називають зовсім. На превеликий жаль, змушений відзначити, що коаліція сьогодні не в кращій формі - її учасники не можуть навіть без допомоги комуністів підтримати питання продовження до переможного кінця робочого дня депутатів у сесійній залі. Тому розраховувати на кадровий урядовий бліцкриг, м`яко кажучи, наївно.

Наприклад, екс-спікер парламенту Арсеній Яценюк, за якого БЮТ свого часу був готовий не шкодувати життя свого, відзначив, що очолив би Мінфін, але йому не подобається, що всі рішення в уряді ухвалює одна людина - Юлія Тимошенко. Ніякої тобі колегіальності і солідарності. Арсеній Петрович «проговорився», що йому і Нацбанк на Банковій (пробачте за каламбур) пропонували очолити, але Віктор Балога спростував заяви вундеркінда від політики. Хоча Яценюку вдається привернути до себе увагу потенційних виборців, для участі в президентських перегонах йому безумовно не вистачає команди і структури на місцях.

До речі, про секрети. Уряд «дуже своєчасно» вирішив перейти на європейську форму оприлюднення показників економіки і демонструвати їх зацікавленій громадськості раз на квартал. Цей підхід викликав законне обурення Віктора Ющенка - Президент підозрює, що у такий нехитрий спосіб Кабмін приховує об`єми падіння ВВП. Глава держави практично жодного публічного виступу не залишає без критики дій прем`єра і її підлеглих, і при цьому робить акцент на своїй непричетності до того, що відбувається в економіці країни.

Хоча в президентській квоті в уряді всього два міністри, скандали з їх участю відбуваються регулярно. Шеф оборонного відомства Юрій Єхануров, наприклад, заявив, що армія недофінансовується, і коштів на бойову підготовку немає. Його слова підхопив Віктор Ющенко, який пообіцяв змусити уряд до перегляду бюджету-2009. Свого колегу по Кабміну легко перевершив міністр закордонних справ - Володимир Огризко пригрозив статусом персони нон грата російському послові Віктору Черномирдіну, який з властивою йому прямотою описав властиві українській політиці звичаї. Не залишає відчуття, що випад нашого МЗСу проти російського посла був проведений з однією метою - не допустити надання Росією 5-мільярдного кредиту. Виходить замкнуте коло: брати у борг у Росії категорично не хоче Ющенко, а домовитися з МВФ про другий транш кредиту не здатна Тимошенко. Хоча Україна продовжує проїдати резерви Нацбанку (курс долара пішов угору), уряд не поспішає вносити зміни до бюджету-2009. Юлія Тимошенко планує коригувати головний фінансовий план країни не раніше травня - з очевидними передвиборчими намірами. Правда, на той час більше можуть стати в пригоді фінансові ініціативи не Мінфіну, а МВС - про розгін масових демонстрацій за допомогою сльозогінного газу.

У центрі уваги практично всієї країни опинився ще один бюджет - київський. Команда Леоніда Черновецького нарікає, що майже 8 мільярдів гривень з нього вилучаються в державну скарбницю, що не тільки зв’язує руки столичної влади, але й породжує неадекватні ініціативи київського градоначальника. Леонід Михайлович готовий уподібнитися принцові Лимону з казки «Цибуліно», висуваючи все нові і нові пропозиції щодо наповнення міського бюджету. Найбожевільніші рішення, прийняті столичною мерією, відмінив Президент і опротестувала прокуратура, але активність Черновецького дозволяє його опонентам з БЮТ говорити про його «кришування» спільними зусиллями Ющенка і Партії регіонів.

До успіхів в особистому житті Петро Симоненко додав принципову перемогу на внутріпартійному фронті. Його давній і послідовний критик, лідер кримських комуністів Леонід Грач, виведений з президії ЦК КПУ. Це означає, що Леонідові Івановичу тепер буде складніше впливати на загальнопартійні настрої, а створювати власну партію в нинішніх умовах, м`яко кажучи, не резон. Грач невірно оцінив ситуацію, почавши наступ на позиції Симоненко у момент кульмінації шлюбних ігор у житті першого секретаря КПУ. Комуністи (і партійні спонсори) на «аморалку з документалкою» не відреагували.

Євген Магда