Суд не задовольнив апеляцію адвокатів щодо конфіскації "грошей Януковича"

Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол. США за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури України у Facebook.

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Зазначається, що відомство ще не отримало вказаного рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року набуло чинності рішення суду про перерахування до держбюджету 1,5 млрд дол., що приблизно дорівнює 40 млрд грн, заарештованих на рахунках Януковича та осіб з його оточення.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко, поінформував, що наприкінці лютого суд у Краматорську прийняв рішення про конфіскацію цих коштів, а оскільки впродовж місяця ніхто не подав апеляцію на це рішення суду, то воно набуло чинності.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що конфісковані у Януковича та осіб з його оточення кошти підуть, у першу чергу, на зміцнення української армії.