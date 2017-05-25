Трюдо запевнив Порошенка, що країни НАТО віддані підтримці України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що коаліція країн "Великої сімки" та країн НАТО віддана підтримці України.

Про це Трюдо заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави української держави.

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Зазначається, що Порошенко поінформував Трюдо про розвиток ситуації на Донбасі та триваючі порушення Росією Мінських домовленостей.

Президент України висловив впевненість, що лідери країн НАТО та "Великої сімки" дадуть належну оцінку такій ситуації, зокрема, у питанні продовження санкційного тиску на Москву.

Своєю чергою Трюдо запевнив, що коаліція країн "Великої сімки" та країн НАТО віддана підтримці України.

Було обговорено також шляхи подальшої активізації двосторонніх відносин. Лідери привітали нещодавню ратифікацію канадським Сенатом Угоди про вільну торгівлю, що відкриває шлях для її повноцінного застосування уже найближчим часом.

Порошенко також подякував Канаді за позицію у питанні розвитку оборонного співробітництва, свідченням чого є продовження тренувальної місії UNIFIER та підписання угоди про оборонне співробітництво.