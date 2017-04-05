Канада виділяє Україні понад 350 тисяч доларів на проект із розмінування Донбасу

Канада виділяє Україні понад 350 тисяч канадських доларів на проект з розмінування територій в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

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"Проект спрямований на зміцнення спроможностей українського уряду для проведення робіт з розмінування на сході України. Проект сприятиме розробленню стратегій, практик, проведенню професійної підготовки, встановленню та використанню цифрових мап, на яких будуть вказані небезпечні та очищені ділянки, а також проведенню закупівель сучасного обладнання", - поінформували у відомстві.

На цей проект передбачається виділити впродовж двох років 350 725 канадських доларів.

Також зазначається, що впродовж трьох років ще додатково буде виділено 3,5 мільйонів доларів на утилізацію вибухонебезпечних боєприпасів, які не розірвалися у вражених конфліктом районах Донбасу.

Нагадаємо, у березні Канада продовжила до 2019 року військову тренувальну місію UNIFIER у складі близько 200 канадських військових. Канада послідовно підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію від початку збройної агресії.

А 3 квітня міністри оборони України Степан Полторак та Канади Харджит Сінгх Сейджан підписали оборонну угоду.

Як повідомили у прес-службі посольства України в Канаді, угода має закріпити військове партнерство між двома країнами і створити законодавче поле для тісної співпраці між збройними силами.