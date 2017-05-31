Гройсман обіцяє прогрес в Україні через 5-7 років

Україна вже через 5-7 років, спираючись на внутрішню і зовнішню підтримку, може досягти значного прогресу в багатьох сферах, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

За словами прем'єра, Україна в середньостроковій перспективі може запровадити європейські стандарти ведення бізнесу, інвестиційного клімату та верховенства права, приєднавшись таким чином до економічного та політичного простору ЄС.

При цьому Гройсман зазначив, що однією із ключових перешкод на шляху до покращення рівня життя в країні є популізм.

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«Популісти хочуть досягти однієї мети: чим гірше - тим для них краще. Але чим краще людям - тим гірше популістам. Вони не зможуть реалізувати себе, бо робити нічого не можуть. Вони можуть тільки говорити надіями і потім їх не виправдовувати. А коли ситуація в країні буде змінюватися на краще, популістські сили втратять підтримку. Наша формула одна: чим краще - тим краще. Глибоко переконаний у тому, що ми забезпечимо успіх», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман переконаний, що завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом прискорить якісні зміни в Україні. Прем'єр пообіцяв "довести до тахікардії" міністрів, відомства яких не виконують завдання, що передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.