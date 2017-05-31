Гройсман пообіцяв "довести до тахікардії" міністрів, які не виконують завдання щодо асоціації з ЄС

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє «довести до тахікардії» міністрів, відомства яких не виконують завдання, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Кожне міністерство має свої завдання для виконання. І я можу вам сказати абсолютно відверто. Ви знаєте, я вас всіх дуже поважаю, ціную, допомагаю робити роботу, ви це знаєте. Але якщо пульс Угоди про асоціацію буде показувати, що хтось із вас і ваших міністерств не виконує завдання, то, в медичних термінах, я вас доводитиму до тахікардії», - сказав прем'єр.

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Гройсман впевнений, що завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом пришвидшить якісні зміни в Україні.

"Угода про Асоціацію - це лише початок шляху, який ми маємо здолати з вами в середині нашої країни, забезпечити необхідні реформи і зміни, які абсолютно повністю інтегрують нас до великої успішної європейської країни", - наголосив глава уряду.

За його словами, завершення етапу ратифікації Угоди з ЄС "говорить тільки про те, що ми будемо рухати зміни швидше, якісніше".

"Маємо забезпечити якісні перетворення", - підкреслив Гройсман.

Він також наголосив, що вірить в те, що "Україна може в найближчій середньостроковій перспективі стати повноцінним членом ЄС".

Як повідомляє Європравда, Гройсман наголосив на персональній відповідальність кожного з міністрів за втілення реформ, передбачених угодою про асоціацію.

"Ви формуєте кадрову політику міністерств, я вам її не нав’язую і потрібно запрошувати кращих з кращих. Питання персональної відповідальності міністра має надзвичайно важливе значення…Хто не впорався з євроінтеграцією і виконанням плану у своїй компетенції, той слабак. Треба кожному собі написати це у своєму кабінеті. Але я переконаний, що кожний присутній здатен на серйозні досягнення", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.