Порошенко ветував закон про приватну детективну діяльність

Президент України Петро Порошенко ветував закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№3726), що дозволяє надання приватних детективних послуг. Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

«Повернуто з пропозиціями президента. Направлено на розгляд профільного комітету», - йдеться в повідомленні.

«Законом, що надійшов на підпис, перелік дозволених видів приватних детективних (розшукових) послуг сформовано без урахування вимог низки законодавчих актів України», - зазначено у пропозиціях глави держави до закону.

Так, наголошує президент, суб'єктам приватної детективної (розшукової) діяльності дозволяється збір, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ, зокрема, у кримінальному судочинстві, а також пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів (пункти 1, 7 частини третьої статті 12).

«За відсутності чіткої конкретизації в законі відомостей чи даних, які дозволяється збирати, фіксувати та досліджувати суб'єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, фактично допускається можливість збирання такими суб'єктами доказів для розгляду справ у кримінальному судочинстві. Такий підхід суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України», - зауважує президент.

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Крім того, Порошенко вважає, що надання суб'єктам приватної детективної діяльності права здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті (пункт 7 частини першої статті 13) не кореспондується із передбаченою законом, що надійшов на підпис, забороною таким суб'єктам здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів (частина четверта статті 4), а також суперечить статті 5 закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", якою визначено вичерпний перелік суб'єктів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

Президент зазначає, що повертає цей закон для повторного розгляду та пропонує узгодити його положення з нормами законодавчих актів, які є базовими у відповідних сферах правового регулювання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№3726) 13 квітня. За це рішення проголосував 261 народний депутат із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці наголошується, що зараз в усіх регіонах України працює кілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств. Закон дозволить легалізувати діяльність цього виду і вивести її з тіні, поставивши під належний контроль держави.