Порошенко ветував закон про приватну детективну діяльність
Наголошується, що перелік дозволених видів приватних детективних послуг сформовано без урахування вимог низки законодавчих актів.
Президент України Петро Порошенко ветував закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№3726), що дозволяє надання приватних детективних послуг. Про це повідомляється на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.
«Повернуто з пропозиціями президента. Направлено на розгляд профільного комітету», - йдеться в повідомленні.
«Законом, що надійшов на підпис, перелік дозволених видів приватних детективних (розшукових) послуг сформовано без урахування вимог низки законодавчих актів України», - зазначено у пропозиціях глави держави до закону.
Так, наголошує президент, суб'єктам приватної детективної (розшукової) діяльності дозволяється збір, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ, зокрема, у кримінальному судочинстві, а також пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його законних прав та інтересів (пункти 1, 7 частини третьої статті 12).
«За відсутності чіткої конкретизації в законі відомостей чи даних, які дозволяється збирати, фіксувати та досліджувати суб'єктам приватної детективної (розшукової) діяльності, фактично допускається можливість збирання такими суб'єктами доказів для розгляду справ у кримінальному судочинстві. Такий підхід суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України», - зауважує президент.
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Крім того, Порошенко вважає, що надання суб'єктам приватної детективної діяльності права здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті (пункт 7 частини першої статті 13) не кореспондується із передбаченою законом, що надійшов на підпис, забороною таким суб'єктам здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів (частина четверта статті 4), а також суперечить статті 5 закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", якою визначено вичерпний перелік суб'єктів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність.
Президент зазначає, що повертає цей закон для повторного розгляду та пропонує узгодити його положення з нормами законодавчих актів, які є базовими у відповідних сферах правового регулювання.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№3726) 13 квітня. За це рішення проголосував 261 народний депутат із 344, зареєстрованих у сесійній залі.
У пояснювальній записці наголошується, що зараз в усіх регіонах України працює кілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств. Закон дозволить легалізувати діяльність цього виду і вивести її з тіні, поставивши під належний контроль держави.