Рада легалізувала роботу приватних детективів

Верховна Рада України ухвалила закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№3726). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначається у пояснювальній записці, за неофіційними даними, зараз в усіх регіонах України працює декілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств. Закон дозволить легалізувати діяльність цього виду діяльності і вивести її з тіні, поставивши під належний контроль держави.

Законом встановлюється, що суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності здійснюють детективну діяльність на всій території України, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою, або законодавством іноземної держави.

Суб’єктами приватної детективної діяльності, відповідно до цього закону, є приватний детектив та об’єднання приватних детективів. Вони на платній договірній основі надають детективні послуги клієнтам з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Водночас суб’єкти приватної детективної діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів.

Приватним детективом може бути громадянин України, який досягнув 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною діяльністю.

Приватний детектив не може бути службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади.

Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною діяльністю видається територіальними органами Національної поліції з урахуванням вимог, встановлених цим законом.

Нацполіція забезпечує ведення Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад, які, відповідно до цього закону, набули права на зайняття приватною детективною діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної діяльності організаційні форми діяльності.

Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної діяльності вимог законодавства здійснює Національна поліція через свої територіальні органи. Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.