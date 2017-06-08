Суд відмовив у зарахуванні 100 мільйонів гривень застави Насірова до держбюджету

Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання обвинувачення про зарахування до державного бюджету 100 млн грн застави, внесеної за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Читайте такожНасіров порушив умови запобіжного заходу, не здавши свій британський паспорт – прокурорЯк передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосила суддя Світлана Кушнір.

"У задоволенні клопотання відмовити", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Також суддя додала, що дане рішення є остаточним і не може бути оскаржено.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювали стягнення застави Насірова в розмірі 100 млн грн на користь держави через невиконання ним умов запобіжного заходу.

Прокуратура стверджувала, що Насіров порушив умови запобіжного заходу, не здавши два своїх паспорти – паспорт громадянина України для виїзду за кордон та паспорт громадянина Великої Британії. Адвокати заявляли, що закордонний паспорт, який Насіров не здав, є недійсним, а паспорта громадянина Великої Британії у нього немає.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли. 31 травня Насіров заявив, що використає «всі конституційні методи» для виїзду на лікування до США.