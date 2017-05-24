САП планує до середини червня завершити розслідування щодо Насірова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що до середини червня планується оголосити про завершення розслідування щодо відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це Холодницький повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Воно (розслідування) близиться до свого логічного завершення. У зв’язку з певними ситуаціями ми змушені були призначити медичну експертизу, оскільки були певні питання щодо здоров’я», - сказав він.

«Як я і говорив, плануємо до кінця місяця, максимум до середини червня, це провадження якщо не направити до суду, то оголосити про його завершення, і дати стороні захисту можливість для ознайомлення з матеріалами», - додав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України на виконання доручення прокурора САП вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.

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Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.