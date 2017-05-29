НАБУ заблокувало виїзд Насірова на безкоштовне лікування до США - ЗМІ

Керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому закордонний паспорт. Він надав слідству документи, які підтверджують нагальну потребу виїзду за кордон на лікування, йдеться в сюжеті ТСН.

Країною, де мають надати медичні послуги, Насіров назвав США. Копію відповідного клопотання з власних джерел отримали журналісти ТСН. У документі посадовець наголошує на необхідності післяопераційного лікування – хірургічне втручання він уже переніс у Києві. Журналісти також отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США – там готові лікувати українця коштом американського бюджету.

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"Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла би щороку оглядати пацієнта з метою контролю за його станом упродовж найближчих 5 років. Участь у дослідженні для пацієнта безкоштовна", - йдеться в цьому документі.

Взяти коментар у самого Насірова журналістам не вдалося – на телефонні дзвінки він не відповідав, а за місцем проживання знімальну групу не впустили у приміщення. Дещо прояснити погодився хірург Олександр Ларіна, який робив Насірову операцію. Лікар підтверджує, що головний фіскал справді потребує подальшої терапії.

"У нас відсутній один фармпрепарат, йод 123 – 122 йод є, а 123 немає. Є відповідні складнощі з виконання протоколу. Була запропонована клініка в Марселі, в Ізраїлі, в США. Ми надіслали звернення і виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро і запрошення на це лікування – були США", - пояснив медик.

Поліпшувати реноме Насірова минулого тижня брався головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Із його слів, саме керівник ДФСУ здав своїх колишніх підлеглих, завдяки чому вдалося організувати гучне затримання понад двох десятків фіскалів. Однак детективи НАБУ наразі непохитні: вони вже двічі відмовили Насірову у виїзді на лікування, хоча офіційно цю інформацію не коментують.