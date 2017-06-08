Посол Великої Британії підтвердила наявність у Насірова британського громадянства

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф заявила, що лист британської сторони до Національного антикорупційного бюро України щодо громадянства Насірова є справжнім.

Про це вона заявила на своїй сторінці у мікроблозі Twitter, реагуючи на заяви відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його адвокатів про те, що у нього немає британського паспорта, а доказам НАБУ щодо цього вони не довіряють.

"Посольство ВБ підтверджує направлення листа НАБУ від 06.03.2017 та подальшої інформації, наданої Паспортною службою ВБ українській стороні", - сказано у повідомленні Гоф.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання обвинувачення про зарахування до державного бюджету 100 млн грн застави, внесеної за Насірова.

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювали стягнення застави Насірова в розмірі 100 млн грн на користь держави через невиконання ним умов запобіжного заходу.

Прокуратура стверджувала, що Насіров порушив умови запобіжного заходу, не здавши два своїх паспорти – паспорт громадянина України для виїзду за кордон та паспорт громадянина Великої Британії. Адвокати заявляли, що закордонний паспорт, який Насіров не здав, є недійсним, а паспорта громадянина Великої Британії у нього немає.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило державі збитків у розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн. 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

27 квітня суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці, до 26 червня.

Насіров двічі звертався до НАБУ з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України, однак йому відмовляли. 31 травня Насіров заявив, що використає «всі конституційні методи» для виїзду на лікування до США.