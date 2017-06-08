Надихнулись прикладом ЄС: Канада обіцяє розглянути безвіз із Україною

Посол Канади Роман Ващук заявляє, що Канада вивчить успіх запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом для подальшого розгляду можливого спрощення візового режиму для українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в рамках заходу з нагоди 150-річчя Канади.

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На запитання, чи може запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС посприяти початку переговорів щодо лібералізації візового режиму між Україною і Канадою, Ващук відповів: "Мені здається, що третім країнам, таким як Канада, потрібно буде придивитися до впровадження й успіху цього режиму, і тоді ми вже зможемо відповідно відрегулювати свій підхід".

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2016 року міністр імміграції, громадянства та біженців Канади Джон Маккалум заявив, що Канада не скасовуватиме візи для українців у найближчій перспективі.

У 2015 році Канада почала впроваджувати видачу українцям багаторазових віз терміном дії на 10 років.

11 липня 2016 року президент України Петро Порошенко після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві повідомив про досягнення домовленості про початок негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації.

25 серпня 2016 року посол Ващук заявив, що про запровадження Канадою безвізового режиму для громадян України поки що мова не йде.