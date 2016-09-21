"Не відповідає необхідним критеріям": Канада відмовилась скасовувати візи для українців найближчим часом

Про це йдеться у листі міністра імміграції, громадянства та біженців Канади Джона Маккалума у відповідь на електронну петицію, яка була представлена у Палаті громад Канади 6 червня 2016 року.

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"Враховуючи важливість відносин Канади з Україною, посадовці уважно стежать за міграційними тенденціями та ситуацією в Україні. На даний момент Україна не відповідає необхідним критеріям, які Канада застосовує для оцінки відповідності щодо скасування віз. Як результат, департамент (імміграції та громадянства - УНІАН) не має планів офіційно переглядати візові вимоги до України у найближчій перспективі", - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Канада почала впроваджувати видачу українцям багаторазових віз терміном дії на 10 років.

11 липня 2016 року президент України Петро Порошенко після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві повідомив про досягнення домовленості про початок негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації.

25 серпня посол Канади в Україні Роман Ващук заявив, що про запровадження Канадою безвізового режиму для громадян України поки що мова не йде.