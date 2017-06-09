Порошенко і Макрон можуть зустрітися найближчим часом - Клімкін

Президенти України Петро Порошенко і Франції Еммануель Макрон можуть провести зустріч найближчим часом.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він не погодився з твердженнями, що "нормандський формат" неефективний.

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"Насправді, якщо б не було "нормандського формату", сьогодні ми б могли знаходитись в абсолютно іншій ситуації. Зараз ідуть дуже інтенсивні консультації з нашими німецькими і французькими друзями. Я буквально пару днів тому розмовляв з новим французьким міністром закордонних справ (Жан-Ів Ле Дріаном - УНІАН), плануємо зустріч найближчим часом. Не виключено, що відбудеться навіть тристороння зустріч – одночасно із німецьким міністром закордонних справ", - заявив Клімкін.

"Президент Порошенко теж знаходиться в дуже щільному контакті, і я думаю, що найближчим часом відбудеться його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, новообраним. Оскільки перед тим, як просуватися, потрібно повністю досягти 100% координації між нами трьома", - заявив Клімкін.