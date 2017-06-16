Тука пояснив деякі тезиси законопроекту про завершення АТО

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook пояснив деякі тези нового законопроекту, яким, зокрема, передбачається переформатування АТО.

Він наголосив, що Україна не відмовляється від Мінських домовленостей, а також залишає пріоритетним пошук мирних шляхів вирішення проблем.

Крім того, продовжив Тука, Київ жодним чином не ставить під сумнів необхідність повернення контролю над своєю територією з міжнародно визнаним кордоном включно.

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"Ідея створення оперативного штабу стосується виключно оптимізації процесів керування Луганською та Донецькою областями", - заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"Будь-які розмови про те, що Україна "готує наступ", що "Київ вирішив діяти військовим шляхом", все це є виключно елементом російської пропаганди, направленої на залякування людей та дезінформацію наших міжнародних союзників", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна залишиться беззахисною у разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - наголосив Порошенко.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію й перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.