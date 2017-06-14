Порошенко прокоментував ідею Турчинова скасувати АТО

Президент Петро Порошенко відреагував на вчорашню заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про скасування антитерористичної операції.

Читайте такожУ Генштабі ЗСУ прокоментували пропозицію Турчинова щодо завершення АТО«Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - підкреслив Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану. Його слова наводить прес-служба.

Глава держави підкреслив, що доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України.

«За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акту, який називається «Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу України». Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму», - констатував Порошенко.

Президент підкреслив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій. За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у Мінських домовленостях.

Президент також наголосив на необхідності продовження санкцій по відношенню до країни-агресора.

Як відомо, у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.