Порошенко вирушив до США на першу зустріч із Трампом

Президент України Петро Порошенко вирушив з робочим візитом до США.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка українських ЗМІ заявляли, що Порошенко сьогодні, 19 червня, вирушає до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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За інформацією ТСН, Порошенко прилетить до американської столиці вже сьогодні, 19 червня, надвечір.

Найважливіший день візиту - завтра: зустріч із віце-президентом Майком Пенсом і президентом Трампом, а також американськими міністрами енергетики та економіки.

Це - третій візит Порошенка до Вашингтона як очільника держави і перша його зустріч із новим президентом США.

Глави держав серед інших тем будуть говорити й про війну на Донбасі.