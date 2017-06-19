Порошенко вирушає до Вашингтона на зустріч з Трампом
10:19, 19 червня 2017Політика
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Український глава держави прилетить в американську столицю вже сьогодні, 19 червня, ввечері.
Порошенко і Трамп / Twitter
Президент України Петро Порошенко вирушає до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
За інформацією ТСН, український глава держави прилетить в американську столицю вже сьогодні, 19 червня, ввечері. Найважливіший день - завтра: зустріч з віце-президентом Майком Пенсом і президентом Трампом, а також американськими міністрами енергетики та економіки.
Це - третій візит Порошенка до Вашингтона як глава держави і перша його зустріч з новим президентом США.
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Глави держав серед інших тем будуть говорити і про війну на Донбасі.
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