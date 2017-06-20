Парубій: Безпекова угода дозволить США розмістити в Україні військові резерви

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у нього є "обережний оптимізм" з приводу надання США Україні летальної оборонної зброї.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає 112 Україна.

Також Парубій зазначив, що безпекова угода із США, яка може бути підписана, передбачає розміщення американських військових резервів на території України.

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"Вона передбачає проведення спеціальних операцій, проведення спільних науково-технічних розробок і навіть розміщення на території України військових резервів Сполучених Штатів Америки. Вона виводить на новий рівень співпрацю України та США", – підкреслив він.

Спікер додав, що практика подібних угод давно використовується в США і подібні документи підписані з Японією, Австралією та Ізраїлем.

На думку Парубія, питання про надання летального озброєння може вирішитися найближчим часом.