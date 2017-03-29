Командувач НАТО у Європі закликав США розглянути надання Україні "смертоносної" зброї

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті висловився за надання Україні летального оборонного озброєння.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як заявив головнокомандувач, НАТО, і США зокрема, мають продемонструвати силу, щоб стримувати російську агресію.

Виступаючи в комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил на слуханнях, присвячених аналізу можливостей російських збройних сил, генерал Скапарротті заявив про необхідність модернізувати американські війська, посилити роботу розвідки та сформувати інформаційну політику на зразок тієї, що працювала в час «холодної війни».

Під час слухань конгресмен від штату Вашингтон Адам Сміт порушив питання України.

«Як ми можемо краще допомогти Україні боротися з російськими ставлениками на сході і також як посилити їхній уряд, який, як я розумію, грає за правилами корупції та неефективності, що є частиною проблеми», - звернувся сенатор Сміт до Скапаротті.

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Генерал Скапарротті відповів, що був в Україні двічі - на території, де проводилися тренування, та в зоні АТО.

«Я дуже вражений їхнім військом та його дисципліною. Наша допомога як в плані тренувань, так і в плані обладнання активно використовується. І вони мають велике прагнення навчитись більше», - заявив генерал.

«Наразі ми залучені до реформування їхнього уряду, системи безпеки, ми маємо продовжувати це», - зазначив верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі.

Скапарротті сказав, що корисною була б краща організація урядом України планування навчань як із США, так і з іншими союзниками НАТО. За його словами, є речі, де можна було б краще допомогти українцям удосконалюватись. Він наголосив, що українські військові вчаться і стають кращими.

«У плані озброєння, я особисто вважаю, що ми маємо розглянути смертоносну оборонну зброю для України. Вони воюють проти смертоносного сильного противника, який є насправді російськими ставлениками, і росіяни їм надають деяке найновіше військове обладнання», - сказав генерал.

«Отож, ми повинні, на мою думку, підтримати українців, щоб вони мали відповідне озброєння, аби захистити Україну», - заявив Скапаротті.