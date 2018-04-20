Микола Катеринчук: Опозиція працюватиме виключно на розпуск парламенту, якщо…

Голова політвиконкому “Нашої України” відповів на запитання УНІАН.

Я НЕ ВВАЖАЮ ТРЕТЬЯКОВА СЕРЙОЗНИМ ПОЛІТИКОМ І ЙОГО ДУРНИЦІ НЕ КОМЕНТУВАТИМУ

– Миколо Дмитровичу, питання про Ваше звільнення з посади голови політвиконкому на майбутньому з’їзді НСНУ вже майже вирішено. Принаймні такий висновок напрошується, коли чуєш деякі висловлювання про Вашу роботу…

– За моє звільнення мають проголосувати делегати. Якщо воно й вирішене, то тими представниками керівництва, чиї помилки призвели до різкого зниження впливу партії в суспільстві.

– Олександр Третьяков натякав, що Ви торгуєте обличчям і що Вас суворо питатимуть про те, що Ви зробили на своїй посаді за ці півтора року.

– Я взагалі не вважаю Третьякова серйозним політиком і його дурниці не збираюся коментувати. У нього є до мене особисте ставлення, і тільки ним диктуються оцінки щодо мене й моєї роботи.

Ситуація в партії загострилася після того, як чотирнадцять членів нашої фракції, у тому числі й Третьяков, проголосували за прем’єр-міністра Януковича, не маючи на це мандата від партії, тому що в нас було рішення Ради партії про неучасть у коаліції у форматі ПР–КПУ–СПУ. Я поставив питання про недоцільність перебування в партії цих осіб.

З ДЕЛЕГАТАМИ НА МІСЦЯХ “ПРАЦЮЮТЬ”, ЯК У КОЛИШНІ ЧАСИ

– Яким буде майбутній з’їзд? Які прогнози щодо змісту й результатів цього форуму?

– Я думаю, що все в руках делегатів. Хоча знаю, що з ними зараз “працюють”, як у колишні часи. Хоча це не личить партії Майдану. Я думаю, що делегатам самим потрібно вирішувати долю своєї партії, а не керівництву, яке фактично політично збанкрутувало.

– Ви хочете сказати, що делегатів “нагинають”, аби вони прийняли необхідні керівництву рішення?

– Я нічого не хочу сказати, точніше – не можу сказати, бо не хочу бути голослівним. Я просто хотів би, щоб ми відповідали гаслам, які взялися експлуатувати, – якщо ми партія Майдану і в нас є ідеологія та принципи нової демократії. Тому я на з’їзді пропонуватиму внести зміни в статут, щоб голову Ради партії не обирала Рада, а обирав з’їзд і всі кадрові питання голосувалися таємним голосуваннями. На жаль, ці зміни не можна буде втілити на цьому з’їзді, потрібно буде чекати наступного.

– А яка перспектива ухвалення цих змін?

– Вимога щодо таємного голосування є вимогою партії Європарламенту, у якій ми є асоційованими членами. Але ці зміни набудуть чинності після реєстрації їх у Мін’юсті.

Такі зміни дадуть змогу делегатам з областей впливати на ситуацію. На сьогодні вони роблять багато чого, щоб утримати вплив партії, її рейтинг в областях. Вони тяжко працюють, підтримуючи авторитет партії. При цьому вони казали мені: ви нагорі просто нівелюєте нашу роботу.

Так, ми ремонтуємо під’їзди та каналізації, але виборець не перестає при цьому запитувати: а чому ваше керівництво веде переговори з Партією регіонів? Чому була провалена помаранчева коаліція? І це все потрібно людям пояснювати.

Пояснення є. Ми можемо сказати, що в нас були рішення партії, які не дозволяли проводити переговорний процес у тому вигляді, якому він проводився. Щоправда, є рішення фракції, яке це дозволило, але там представлено шість політичних сил. Тому сьогодні потрібно прийняти рішення про “остаточну” опозиційність, неможливість проведення переговорних процесів із Партією регіонів та обрати нове керівництво президії та Ради партії.

РІШЕННЯ ПРО ОПОЗИЦІЮ – ОСТАТОЧНЕ

– Ми в УНІАН скали календар заяв щодо переходу Вашої партії в опозицію…

– Рішення, оголошене Безсмертним остаточне. Принаймні до з’їзду, а з’їзд його закріпить. Отже, задля того, щоб його скасувати, потрібно буде провести новий з’їзд.

– А якщо головні “акціонери” НУ захочуть, хіба вони не проведуть новий з’їзд, щоб перезакріпити продовження переговорів?

– Це найбільший удар по нашому виборцю, якому ми обіцяли, що ніколи не будемо в такій коаліції і ніколи не зрадимо Майдан.

– Як Ви оцінюєте призначення Зінченка радником Президента?

– Важко оцінити. Я не знаю, які мотиви були в Президента. Але думаю, що це – підведення риски під тим скандалом, який був ініційований Зінченком (Зінченко звинувачував деяких членів НУ в корупційній діяльності. – Авт.).

– Тобто “любі друзі” - неправі, Зінченко – правий?

– Я не можу так казати. Не можу вирішувати, хто там більше правий. Треба дивитися на наслідки цього скандалу для демократичних процесів.

– Ви ступаєте на опозиційний шлях, де вже плідно працює Тимошенко. В умовах війни всіх проти всіх чи є перспектива об’єднання опозиційних рухів? Чи можливий спільний тіньовий Кабінет?

– Про це ми говоритимемо на з’їзді. Звичайно, необхідно сформувати нову стратегію розвитку партії. Мені було прикро, коли тільки я і Князевич виступили публічно проти перегорів з Партією регіонів. Але тоді це був добрий сигнал для суспільства стосовно того, що фракція готова йти на компроміси. Але сьогоднішнє рішення щодо нашої опозиційності прийнято одностайно. І в нас є опозиційний досвід.

Голосування фракції з бюджету, мораторію на підвищення тарифів на газ, деяких інших резонансних питань свідчить про те, що опозиція буде фаховою, альтернативною, професійною.

ПРЕЗИДЕНТ МАЄ ОЧОЛИТИ ПАРТІЮ РЕАЛЬНО

– У партії зараз складаються досить делікатні стосунки з Президентом. Кажуть, він має намір відмовитися від свого почесного лідерства...

– Президент має прийти на з’їзд та очолити партію реально. Він може стати партійним Президентом, тоді партія матиме вплив на прийняття рішень, а Президент отримає, окрім, на жаль, обмежених повноважень, ще й політичний інструмент, який зараз йому необхідний у парламентсько-президентській системі влади. Бо коли він був Президентом у президентсько-парламентській системі, у нього було достатньо повноважень, він міг розводити конфлікти і бути над процесом. Зараз у цій моделі, він є одним із гравців, і Партія регіонів намагається виключити його з політичного процесу, відібравши в нього довіру громадян. Це дуже шкідливо для Президента і для партії.

Президент має спиратися на партію “Наша Україна”, незважаючи на внутрішньопартійну кризу. Від цього виграє і Президент, і партія, і суспільство.

ОПОЗИЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ВИКЛЮЧНО НА РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТУ, ЯКЩО…

– Чи виникне знову тема “розпуску парламенту”?

– Для розпуску є підстави, визначені Конституцією. Я думаю, якщо опозиція не отримає законодавчо визначених цивілізованих умов свого існування, то працюватиме виключно на проведення дострокових парламентських виборів.

– Ви маєте на увазі закон про опозицію?

– Закон про опозицію, закон про регламент...

– Проясніть ситуацію з міністрами від Вашої партії. Чи надійшли їхні заяви про складення повноважень у Верховну Раду?

– Партія прийняла рішення, члени партії мають покинути уряд. Заяви написані, і це має бути предметом розгляду на цьому тижні.

– А кажуть, що Віктор Андрійович хоче створити нову партію, у чому йому допоможе Гайдук, призначений секретарем РНБО.

– Від Президента я цього не чув.

– А Ви що, спілкуєтеся з Президентом?

– Не спілкуюся з ним напряму. Але спілкуюся з головою Секретаріату, його радниками і стежу за його заявами.

– А чим пояснюється інтерес Президента до Гайдука?

– Гайдук достатньо зрозуміла фігура в політичному просторі. І ті, хто хоче побачити якусь логіку в цьому призначенні, вони її побачили.

– Чи вже визначено членів тіньового Кабінету?

– Я б не хотів, щоб ми вели розмови, хто де буде. Тут слід дивитися, хто буде максимально ефективним і на якій ділянці. Гадаю, що в БЮТ є своя кількість професійних людей, у “Нашої України – теж, це не буде проблемою…

– Проблеми виникнуть, коли Ви обговорюватимете голову тіньового Кабінету?

– Я не думаю, що будуть якісь проблеми взагалі щодо відносин з БЮТ. Усі прекрасно розуміють, хто в якому становищі опинився, чому опинився, і слід приймати прагматично правильні рішення. І якщо хтось гадає, що “Наша Україна” буде кишеньковою опозицією, це – помилка. Буде єдина системна опозиція, яка працюватиме на перемогу, а не для обслуговування курсу Партії регіонів.

Розмовляла Лана Самохвалова