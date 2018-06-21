Тимошенко дістається найбільше, про Мороза забули, а Яценюк - у золотій середині

Центр соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір» та Інститут Антикризових Стратегій провели 20-23 лютого 2009 року спільне опитування 26 експертів-журналістів , серед яких Н.Влащенко, В.Іванов, Н.Лігачова, Є.Мінько, О.Мустафін, М.Найєм, С.Цеголко, А.Шевченко та ін. Експертів попросили оцінити за п’ятибальною шкалою ступінь лояльності провідних українських телеканалів, друкованих і електронних ЗМІ щодо діяльності провідних вітчизняних політиків.

За словами виконавчого директора Центру «Соціовимір» Валерія Рябенка, опитування яскраво підтвердило невтішну закономірність: значне зменшення уваги до друкованих ЗМІ та відповідне зменшення їх впливу помітне не лише в усьому суспільству, а й серед журналістів. Навіть фахові оглядачі переважно одержують інформацію з екранів телевізорів та з моніторів комп’ютерів. Тому більшість відмов типу «Важко відповісти» під час опитування стосувалася саме друкованих ЗМІ. (З 26 експертів, які взяли участь у опитуванні, від 10 до 16 не змогли дати відповіді саме на запитання, пов’язані з друкованими ЗМІ). Ще одна негативна закономірність, яка випливає з оцінок експертів, – незбалансованість уваги інформаційних каналів до різних політиків, певна упередженість у ставленні до них, відхід від позицій і журналістських стандартів, завойованих у 2004 році.

Серед гіпотетичних кандидатів на посаду Президента України найгірший рейтинг медіа-лояльності має Юлія Тимошенко. Особливо це стосується висвітлення її діяльності центральними телеканалами країни. Найкращий рейтинг медіа-лояльності у Арсенія Яценюка, якому, на думку засновника Інституту Антикризових Стратегій Катерини Кириченко, вдалося досягти «золотої середини», рівного ставлення до себе майже всіх без винятку українських ЗМІ. (Політик потрапив до чільної трійки рейтингу лояльності при оцінці 15 з 17 ЗМІ, включених до анкети опитування). Наразі Арсеній Яценюк не має медіа-ворогів і недругів. Це означає, що у майбутній президентській кампанії, яка може стати найбруднішою за всю історію України, йому буде легше, ніж конкурентам.

Абсолютний лідер зменшення уваги та лояльного ставлення ЗМІ – Олександр Мороз, зауважив Валерій Рябенко. (10 з 26 опитаних експертів взагалі вирішили не включати його до рейтингування). Схоже на те, що всі без винятку українські медіа та журналістська спільнота дотримуються версії про остаточну втрату ним місця у вищому ешелоні вітчизняного політикуму.

Серед телевізійних каналів країни, на переконання експертів, найбільш незбалансованими є телеканал «Інтер», який вкрай суб’єктивно висвітлює діяльність чинного Прем’єр-міністра України (середня оцінка – лише 1,8 за 5-бальною шкалою), і ТРК «Україна», яка невиправдано багато уваги надає діяльності Віктора Януковича (середня оцінка – 4,7). А найбільш однорідними у своєму ставленні до політиків телеканалами експерти назвали телеканали «СТБ», «ICTV», «Новий» (розрив між оцінками не більший, ніж 1,5 бала) і «Тоніс». Водночас досить збалансований щодо уваги до політиків канал «Тоніс» значно відстає від конкурентів за ступенем обізнаності експертів з його діяльністю (від п’ятьох до п’ятнадцяти експертів з 26 опитуваних важко було визначитися щодо лояльності цього телеканалу до провідних політиків).

Серед друкованих ЗМІ найгірший рейтинг медіалояльності мають Петро Симоненко (середня оцінка за 5-бальною шкалою – 2,5) та Олександр Мороз (2,6 бала). Найвищу сходинку найкращого рейтингу тут поділяють Арсеній Яценюк і Віктор Янукович (по 3,8 бала кожен). Друге місце займає Володимир Литвин (3,7 бала), а третє – Юлія Тимошенко (3,1 бала).

Серед Інтернет-видань найбільш збалансованими у політичному аспекті й такими, що найбільше відповідають журналістським стандартам, на думку фахівців, є два українські веб-ресурси – «Кореспондент» та «Українська Правда».

Найбільш лояльне ставлення електронних ЗМІ до Анатолія Гриценка (середня оцінка – 3,8 за 5-бальною шкалою). На думку Катерини Кириченко, почасти це можна пояснити приязним ставленням до політика відповідної журналістської групи. Найменш лояльно електронні ЗМІ ставляться до Олександра Мороза (середня оцінка – 2,3). Загалом же інтернет-видання ставляться до політиків більш критично, ніж телебачення або друковані ЗМІ: їхня лояльність до жодного з політиків не перевищує середньої оцінки в чотири бали.

Повну оцінку лояльності ЗМІ ( телеканалів, преси і інтернет-видань) до діяльності українських політиків дивіться тут