Порошенко провів у США першу зустріч (фото)

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до США проводить зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент розпочав день у Вашингтоні із зустрічі з міністром енергетики США. Далі переговори в Білому домі», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває у США з робочим візитом.

Сьогодні запланована низка зустрічей та переговорів президента України з керівництвом США.

«Дуже важливо, що моя зустріч як українського президента, в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна», - зауважив Порошенко під час зустрічі з українською громадою та додав, що це необхідно для того, щоб «всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість».

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Глава держави також наголосив, що під час робочого візиту запланована дуже велика кількість зустрічей.

«Будуть зустрічі в Білому дому, будуть зустрічі у Державному департаменті. Будуть зустрічі в Міністерстві оборони, Міністерстві торгівлі, Міністерстві енергетики», - повідомив він.

У попередньому розпорядку дня президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зустріч з президентом України Петром Порошенком намічена на 11.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом).