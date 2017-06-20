Порошенко сьогодні зустрінеться з держсекретарем та міністром оборони США

Президент України Петро Порошенко сьогодні під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки проведе низку переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожПорошенко пояснив, чому для нього важливо зустрітися з Трампом раніше від ПутінаКрім переговорів з віце-президентом Майком Пенсом та Дональдом Трампом, відбудуться зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Нагадаємо, 20 червня запланована зустріч Порошенка із віце-президентом США Майком Пенсом, на яку завітає Дональд Трамп.