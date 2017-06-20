Порошенко охарактеризував зустріч з Трампом (фото)

18:55, 20 червня 2017
Політика
3702 0

Порошенко назвав зустріч з Трампом повноцінною та дуже детальною.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

Читайте такожПорошенко зустрівся із Трампом

"Відбулася повноцінна, дуже детальна зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку США, підтримку щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН,  Порошенко під час робочого візиту до США проводить зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зустріч Порошенка і Трампа#Порошенко зустрівся із Трампом