Адміністрація Трампа допоможе повернути незаконно утримуваних на Донбасі та в РФ українців - Порошенко

19:07, 20 червня 2017
Політика
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Порошенко передав листи від українських заручників адміністрації президента США.

Петро Порошенко і Дональд Трамп / REUTERS

резидент Петро Порошенко заявляє, що Адміністрація президента США допоможе Україні повернути незаконно утримуваних заручників на Донбасі та в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

Порошенко зазначив, що під час зустрічей в Білому домі передав листа від родичів заручників, які незаконно перебувають у в’язницях на окупованих територіях і в РФ.

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«Ми отримали запевнення в тих зусиллях, які докладе Адміністрація США в допомозі українцям повернути наших хлопців і дівчат додому», - наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.

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Теги: #Зустріч Трампа і Порошенка