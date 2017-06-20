Адміністрація Трампа допоможе повернути незаконно утримуваних на Донбасі та в РФ українців - Порошенко

резидент Петро Порошенко заявляє, що Адміністрація президента США допоможе Україні повернути незаконно утримуваних заручників на Донбасі та в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

Порошенко зазначив, що під час зустрічей в Білому домі передав листа від родичів заручників, які незаконно перебувають у в’язницях на окупованих територіях і в РФ.

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«Ми отримали запевнення в тих зусиллях, які докладе Адміністрація США в допомозі українцям повернути наших хлопців і дівчат додому», - наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав тверду підтримку з боку США щодо суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку в продовженні реформ.